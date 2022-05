Ljubljanska borza: Dražje le delnice Krke

Ljubljana, 12. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 1,30 odstotka, k padcu pa so prispevale vse delnice z izjemo Krkinih. Te so se ob 1,1 milijona evrov prometa podražile za četrt odstotka. Skupaj so borzni posredniki prijavili za 2,4 milijona evrov poslov.