Avstrijska policija razbila skupino tihotapcev ljudi

Dunaj, 12. maja - Avstrijska policija je razbila kriminalno skupino, ki naj bi lani pretihotapila več deset tisoč ljudi, dve osebi pa so našli mrtvi v vozilu na meji z Madžarsko, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Skupno so v Evropi aretirali 205 oseb in zasegli 80 vozil, je ob tem sporočil notranji minister Gerhard Karner.