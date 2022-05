Na reki Soči v Solkanu bo bolj poskrbljeno za varnost obiskovalcev

Solkan, 12. maja - S sodelovanjem lokalne skupnosti, gospodarstva in civilne družbe bodo na območju kajakaškega centra v Solkanu tudi letošnje poletje poskrbeli za varnost obiskovalcev v času med 15. junijem in 4. septembrom. Ob današnjem podpisu sporazuma pa so vsi poudarili, da absolutne varnosti pred utopitvami ni, zlasti ne na divjih rekah kot je Soča.