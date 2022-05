Vlada sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje

Ljubljana, 12. maja - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje in ga bo objavila v uradnem listu. Cilj je podpreti znanstveni razvoj in inovativnost Pomurja ter vzhodne regije, s tem pa tudi celotne Slovenije, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.