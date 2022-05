Na čelo AVK z julijem kot vršilec dolžnosti Zlatko Ratej

Ljubljana, 12. maja - Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) imenovala Zlatka Rateja. Funkcijo bo nastopil 1. julija, in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ do konca tega leta. Sedanjemu direktorju Andreju Matvozu namreč konec junija poteče mandat.