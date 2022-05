Tudi obiskovalci v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih ne bodo več potrebovali pogoja PCT

Ljubljana, 12. maja - Vlada je v skladu s priporočili strokovne svetovalne skupine sprejela odlok, po katerem pogoja PCT ni več potrebno izpolnjevati uporabnikom in obiskovalcem bolnišnic in socialno varstvenih zavodov. Razlog za takšno odločitev so ugodnejša epidemiološka slika in značilnosti različice omikron, so sporočili z vlade.