Po ugotovitvah ministrstva za obrambo je to v povezavi s sumi nepravilnosti utrpelo za okoli 1,2 milijona evrov škode

Ljubljana, 12. maja - Na ministrstvu za obrambo so v odzivu na poročanje portala Necenzurirano o sumih kaznivih dejanj pri vzdrževanju vozil v lasti Slovenske vojske in nabavi rezervnih delov poudarili, da so takoj ob pojavu sumov nepravilnosti hitro in odločno ukrepali. Škoda, ki je nastala ministrstvu, pa po ugotovitvah ministrstva znaša približno 1,2 milijona evrov.