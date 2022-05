Slovenska notarska zbornica v luči mednarodnega projekta predlaga spremembe

Ljubljana, 12. maja - Predstavniki sodstva, notariata in ministrstva za pravosodje so na mednarodni okrogli mizi razpravljali o možnih perspektivah slovenskega sodnega sistema in spremembah, ki bi med drugim v primerih zapuščinskih zadev dale več pristojnosti notarjem. Sprememba naj bi po eni strani razbremenila sodstvo, po drugi pa okrepila položaj notarjev.