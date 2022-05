V Ravnikar Gallery prva razstava tandema My Familiar Unfamiliar

Ljubljana, 13. maja - V Ravnikar Gallery je od danes na ogled razstava umetnic Nevene Aleksovski in Maje Babič Košir, ki ustvarjata skupaj pod imenom My Familiar Unfamiliar. Na postavitvi I dreamed there was an island, ki je njun prvi skupni razstavni projekt, sta posebno pozornost namenili raziskavi arhivskih materialov in rabi zavrženih predmetov, zlasti vaz in vrčev.