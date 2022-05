Dan slovensko-nemškega gospodarstva posvečen aktualnim izzivom podjetij

Bled, 12. maja - Slovensko-nemška gospodarska zbornica je danes v IEDC-Poslovni šoli Bled pripravila že tradicionalen dan slovensko-nemškega gospodarstva, ki je bil tokrat posvečen vplivom visokih cen energije in motenj v dobavnih verigah na slovensko in nemško gospodarstvo. Sodelujoči so izpostavili pomen vlaganj v razvoj, inovacije in zelen prehod.