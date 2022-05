Košarkarice nadaljujejo priprave na domače evropsko prvenstvo

Ljubljana, 12. maja - Žensko člansko košarkarsko reprezentanco novembra čaka drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem prihodnje leto gostila Slovenija in Izrael. Junija se bodo reprezentantke odpravile na osemnajst dni priprav, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.