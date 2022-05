V Železni Kapli Spominska ura za žrtve nacizma umetnika Marka Lipuša

Kakor je ob nedavni postavitvi ure poudaril Lipuš, je sam potomec žrtve nacizma in spada v drugo generacijo potomcev teh žrtev. Lipuševa babica je bila deportirana v nemško koncentracijsko taborišče Ravensbrück in je tam tudi umrla, je na spletni strani poročalo slovensko uredništvo avstrijske ORF.

"V Spominski uri so omenjene vse žrtve iz občine, ne samo v številkah. Ura pokaže zavestno vsakega posameznika. Trajanje in počasnost ter neskončno ponavljanje so sredstva, ki omogočajo, da se ustavimo. Ustvarjajo, dajejo prostor in čas ter ponujajo kraj za trajno soočenje z zgodovino," je o Spominski uri dejal Lipuš.

Lipuš kot umetniški fotograf v prostorih celovškega Musil muzeja razstavlja tudi na skupinski razstavi Sledi/Spuren. Odprli so jo aprila v spomin na 80. obletnico izgona koroških Slovencev v času nacističnega režima. Ob obletnici bodo na avstrijskem Koroškem vse do oktobra letos pripravili več dogodkov. Pobudnik za obeležitev obletnice je Zveza slovenskih pregnancev v sodelovanju z mestom Celovec ter Inštitutom Roberta Musila za literarne raziskave celovške univerze.

Poleg Lipuša se na razstavi Sledi predstavljajo umetniki Verena Gotthardt, Tanja Prušnik in Karl Vouk.