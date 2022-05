Penali za odstop od nakupa Boxerjev verjetno kar visoki

Ljubljana, 12. maja - Generalni direktor direktorata za logistiko pri ministrstvu za obrambo Uroš Korošec ne ve natančno, kakšni so penali za odstop od memoranduma o soglasju k Organizaciji za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), saj o odstopu od pogodbe sploh niso razmišljali. "Verjetno so kar visoki" in bi jih bilo treba izračunati, je odgovoril.