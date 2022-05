V Kopru odprli prostore avstrijskega konzulata

Koper, 12. maja - V Kopru so danes slovesno odprli nove prostore avstrijskega častnega konzulata. To je po Mariboru drugi častni konzulat Avstrije pri nas, kar priča o pomenu Kopra in njegovega pristanišča za našo severno sosedo, kar so izpostavili tudi govorci ob tej priložnosti. Poudarili so tudi pomen gospodarskega in siceršnjega sodelovanja med državama.