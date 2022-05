Softbank z rekordno izgubo

Tokio, 12. maja - Japonski investicijski velikan Softbank je v preteklem poslovnem letu ustvaril rekordno izgubo, vrednost premoženja so mu zmanjšali predvsem pocenitve ameriških tehnoloških delnic in zahteve kitajskih regulatorjev. Čista izguba poslovnega leta od lanskega aprila do letošnjega marca znaša 1710 milijard jenov (13,2 milijarde dolarjev).