V stanovskih organizacijah računajo na posluh bodoče pravosodne ministrice

Ljubljana, 12. maja - V organizacijah na področju pravosodja imajo do kandidatke za bodočo pravosodno ministrico Dominike Švarc Pipan visoka pričakovanja. Sodniki med drugim pričakujejo spremembo odnosa izvršne oblasti do sodne in večji posluh za zavedanje o pomenu sodniške neodvisnosti, tožilci pa na prvem mestu izpostavljajo kadrovsko popolnitev državnih tožilstev.