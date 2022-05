Akademska folklorna skupina France Marolt se bo poklonila svojemu ustanovitelju

Ljubljana, 14. maja - Akademska folklorna skupina France Marolt se bo z letnim koncertom drevi in v nedeljo v Cankarjevem domu (CD) poklonila svojemu ustanovitelju, glasbeniku, zborovodji in etnologu Francetu Maroltu (1891-1951). V 74. plesni sezoni namreč skupina obeležuje 130. obletnico njegovega rojstva in 70. obletnico njegove smrti.