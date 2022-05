Finska in Švedska - nevtralni iz različnih razlogov

piše Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 12. maja - Finska in Švedska, ki utegneta kmalu postati članici Nata, sta nevtralni državi, a razlogi za njuno nevtralnost so različni. Finska je nevtralnost sprejela iz nuje, medtem ko je na Švedskem to postalo del državne identitete. Ruski napad na Ukrajino pa je v obeh državah sprožil razmislek o tem, kako si zagotoviti večjo varnost.