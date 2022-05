V Brežicah etnološka razstava Kruh, potice in kolači

Brežice, 12. maja - V prostorih stalne etnološke postavitve Posavskega muzeja v Brežicah bodo drevi ob 19. uri odprli dodatno razstavo Kruh, potice in kolači, s katero bodo predstavili posavsko prehransko dediščino oziroma območno snovno in nesnovno dediščino, ki obsega kruh, potice in drugo pecivo. Posebno mesto so kot posebnosti namenili bizeljskemu ajdovemu kolaču.