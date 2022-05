Kristjan Čeh bo poletno sezono 2022 začel v nedeljo v Mariboru

Ljubljana, 12. maja - Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh bo letošnjo poletno sezono začel v nedeljo na mitingu v Mariboru. Po diamantni ligi v Birminghamu 21. maja bo tekmoval doma na Ptuju 24. maja in v Slovenski Bistrici 28. maja preden do znova odšel na diamantni ligi v začetku junija v Rabat in Rim. Glavni cilj sezono bo svetovno prvenstvo v Eugenu.