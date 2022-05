Kitajska zagovarja aretacijo hongkonškega kardinala

Hongkong, 12. maja - Kitajske oblasti so danes zagovarjale aretacijo katoliškega kardinala Josepha Zena, ki je bil v sredo pridržan zaradi domnevnih kršitev spornega zakona o nacionalni varnosti. Aretacija kardinala, ki so ga ob plačilu varščine sicer izpustili, so sprožile mednarodno ogorčenje in poglobile zaskrbljenost zaradi zatiranja svoboščin v Hongkongu.