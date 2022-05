V Kočevju zaradi požara v Melaminu odpovedujejo dogodke

Kočevje, 12. maja - Zaradi požara, ki je danes izbruhnil v kočevski tovarni Melamin, so bili organizatorji prisiljeni odpovedati nekatere za danes napovedane dogodke v mestu. Tako odpadeta odprtji festivala Žive ulice in uradno odprtje gostujoče razstave v Pokrajinskem muzeju. Razstava bo sicer na ogled od petka, so sporočili organizatorji.