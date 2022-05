Dnevnik o oblikovanju nove koalicije (12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Zoran Potič v komentarju Mešanica politike in strokovnosti piše o hitenju nove vlade pri sestavljanju koalicije in o pomembnosti premišljenega izbora novih ministrov. Po mnenju avtorja so predvideni posegi v strukturo ministrstev zaradi primanjkovanja časa lahko kočljivi, ob uspešni izvedbi pa lahko tudi utrdijo zaupanje volivcev.