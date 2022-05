Na Pivškem bodo odstranjevali zarasti na območju presihajočih jezer

Pivka, 12. maja - V okviru dogodkov ob občinskem prazniku so na Občini Pivka danes podpisali pogodbo za odstranjevanje zarasti v okviru projekta Pivka.Kras.Presiha. Izbrani izvajalec je Zaposlitveni center Karso, ki ima dolgoletne izkušnje izvajanja podobnih del in urejanja zelenih površin. Očistili bodo do 15 hektarjev zarasti na območju presihajočih jezer.