Azijske borze zaradi inflacijskih skrbi navzdol

Tokio, 12. maja - Osrednji azijski borzni indeksi so v današnjem trgovanju potonili. Vlagatelje namreč po sredini objavi ameriškega ministrstva za delo, da so se cene življenjskih potrebščin v ZDA aprila na letni ravni zvišale za 8,3 odstotka, znova bolj skrbijo naraščajoča inflacija in zaostrovanje denarnih politik, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.