Družinam žrtev zrušene stavbe v Miamiju skoraj milijarda dolarjev odškodnine

Miami, 12. maja - Družine žrtev porušenega stanovanjskega bloka v Miamiju junija lani bodo po dogovoru s toženimi strankami, med katerimi so lastniki porušene in sosednje stavbe, zavarovalnice in projektanti, dobile 997 milijonov dolarjev odškodnine, je v sredo povedal eden od odvetnikov tožnikov Harley Tropin.