Odhajajoči poslanci v poslanskih klopeh presedeli več kot 260 dni

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 12. maja - Z ustanovno sejo nove sestave DZ, ki so jo volivci izvolili na aprilskih parlamentarnih volitvah, se bo končala mandatna doba aktualnega sklica. Ta se je v štirih letih sestal na 129 sejah, ki so skupaj trajale več kot 260 dni. Poslanci so obravnavali več kot 1600 točk dnevnega reda ter sprejeli več kot 370 zakonskih aktov.