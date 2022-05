City še dve tekmi do cilja, štirje goli De Bruynea

London, 11. maja - Nogometaši Manchester Cityja so še bližje ubranitvi naslova angleškega prvaka. Na tekmi zaostalega 33. prvenstvenega kroga so v gosteh s 5:1 premagali Wolverhampton in s tem dve tekmi pred koncem - pomerili se bodo še z West Hamom v gosteh in Aston Villo doma, zadržali tri točke prednosti pred Liverpoolom.