V ameriškem senatu padel predlog zakona o zaščiti pravice do splava

Washington, 12. maja - V ameriškem senatu je v sredo vseh 50 republikancev skupaj z demokratom iz Zahodne Virginije glasovalo proti predlogu zakona o zaščiti pravice do prekinitve nosečnosti v ZDA, ki ga je podprlo 49 demokratov. Joe Manchin in dve republikanski senatorki, ki sicer podpirata pravico do splava, so glasovali proti, ker naj bi bile določbe preširoke.