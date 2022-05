Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o razrezu ministrskih mest v novi sestave vlade. Poročale so tudi o pozivu predsednika republike Boruta Pahorja, da mora BiH čim prej dobiti status kandidatke za članstvo v EU ter da Avstrija podaljšuje nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko.