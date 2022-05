Pred organi strank koalicijskega trojčka potrjevanje koalicijske pogodbe

Ljubljana, 12. maja - Gibanje Svoboda, SD in Levica so v sredo uskladile programski del koalicijske pogodbe, pred podpisom pa jo morajo potrditi še organi strank. Izvršni odbor in svet stranke Gibanje Svoboda bosta predvidoma na to temo zasedala že danes, v prihodnjih dneh pa tudi svet stranke Levica. V SD bodo o vstopu v vlado odločali na konferenci 19. maja.