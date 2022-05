Programski del koalicijske pogodbe in ministrski razrez med novim koalicijskim trojčkom usklajena

Ljubljana, 11. maja - Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levice, Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec, so danes uskladili programski del koalicijske pogodbe in si razdelili ministrske funkcije. Tri ministrstva bodo nova, enega, za solidarno prihodnost, bo vodil Mesec, Fajonova pa zunanje. Oba bosta podpredsednika vlade, prav tako Danijel Bešič Loredan, je dejal Golob.