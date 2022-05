Policijska sindikata pozdravljata strokovnost in integriteto ministrske kandidatke Bobnarjeve

Ljubljana, 11. maja - Kandidatka za notranjo ministrico Tatjana Bobnar je po mnenju obeh policijskih sindikatov odlična izbira, ki bo povrnila zaupanje državljanov v ugled in delo policije, kar je v tem mandatu ključnega pomena. V preteklosti je pokazala tudi veliko mero razumevanja glede socialnega dialoga in bila trda, vendar pravična pogajalka, so ocenili.