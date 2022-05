Med aretiranimi v Hongkongu tudi upokojeni kardinal, Vatikan zaskrbljen

Hongkong, 11. maja - Oblasti v Hongkongu naj bi zaradi domnevnih kršitev spornega zakona o nacionalni varnosti aretirale upokojenega hongkonškega kardinala Josepha Zena, na kar so se v Vatikanu odzvali z zaskrbljenostjo. K njegovi izpustitvi so pozvale tudi ZDA. Pristojne oblasti sicer glede aretacij, ki so doletele še več drugih ljudi, še niso podale uradne izjave.