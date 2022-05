EU in ZDA pozivata k preiskavi uboja novinarke Al Jazeere

Bruselj/Washington, 11. maja - Evropska unija in ZDA sta danes odločno obsodili uboj palestinsko-ameriške novinarke Al Jazeere Širin Abu Akleh in pozvali k temeljiti in neodvisni preiskavi. Novinarka je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin, Al Jazeera pa je za njeno smrt okrivila izraelske vojake.