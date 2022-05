Strankarske volitve v Nebraski in Zahodni Virginiji z mešanim izkupičkom za Trumpa

New York, 11. maja - V ameriških zveznih državah Nebraska in Zahodna Virginija so v torek potekali strankarski izbori pred novembrskimi volitvami. Republikanski volivci Nebraske v boj za guvernerski položaj pošiljajo kandidata, ki ni imel podpore bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, v Zahodni Virginiji pa so za volitve v kongres izbrali njegovega moža.