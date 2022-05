Za beleženje posajenih dreves v EU odslej na voljo aplikacija

Bruselj, 11. maja - Prebivalci EU, ki želijo sodelovati pri zavezi EU, da bi do leta 2030 posadili tri milijarde dodatnih dreves, se lahko od danes pridružijo spletni aplikaciji MapMyTree. Vsak, ki posadi drevo, ga, kot so sporočili iz Bruslja, lahko na aplikaciji registrira in s tem prispeva k doseganju cilja.