Državni svet z državnim proračunom na ustavno sodišče

Ljubljana, 11. maja - Državni svetniki so danes sklenili ustavnemu sodišču v presojo posredovati letošnji državni proračun ter zakon o njegovem izvrševanju. Pod drobnogled naj vzame tisti del obeh dokumentov, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov, to so državni svet, ustavno sodišče, računsko sodišče in varuh človekovih pravic.