Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 11. maja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,15 odstotka. Skupni promet je dosegel 1,78 milijona evrov, od tega so skoraj 1,13 milijona prispevale Krkine delnice, ki so se pocenile za 1,19 odstotka. Po objavi rezultatov poslovanja v prvem četrtletju so za kar 4,32 odstotka poskočile delnice Cinkarne Celje.