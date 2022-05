Na konferenci Banki Slovenije o normalizaciji in dolgoročnih vidikih denarne politike

Ljubljana, 11. maja - Osrednja tema konference ob 30. obletnici delovanja Banke Slovenije je bilo vprašanje normalizacije denarne politike po kriznem delovanju in ukrepanja denarne politike za naslovitev dolgoročnih družbenih izzivov. Za to bodo bistveni premišljenost, postopnost in predvidljivost ter večja usklajenost z drugimi ekonomskimi politikami, je bilo slišati.