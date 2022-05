V Salonit prihaja danski reprezentant

Kanal, 11. maja - Slovenske odbojkarske ekipe so začele sestavljati ekipe za naslednjo sezono. Iz Salonita Anhovo so sporočili, da v njihove vrste prihaja danski reprezentant, 21-letni Joachim Hesselholt. Dva metra in štiri centimetre visoki odbojkar je bil lani izbran za najboljšega centralnega blokerja v danski ligi.