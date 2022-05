Štirje kandidati za direktorja ptujske bolnišnice, eden za strokovnega direktorja

Ptuj, 11. maja - Na razpis za mesto direktorja ptujske bolnišnice so do roka, ki se je iztekel 10. maja, prispele štiri prijave, za mesto strokovnega direktorja pa ena, je za STA povedal predsednik sveta zavoda Danilo Lončarič, a ob tem opozoril, da lahko vloge po pošti prispejo še vse do petka, ko jih bo razpisna komisija odprla in preverila njihovo ustreznost.