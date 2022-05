Guverner šrilanške centralne banke svari pred nepopravljivim zlomom gospodarstva

Kolombo, 11. maja - Šrilanško gospodarstvo se bo v prihodnjih tednih zlomilo do te mere, da ga ne bo mogoče popraviti, če v dveh dneh ne bo imenovana nova vlada, svari guverner centralne banke Nandalal Weerasinghe. Zadnji spopadi vladnih privržencev in protestnikov so po njegovih besedah zamaknili načrt okrevanja, ki ga je pripravila banka.