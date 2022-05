Nogometaši Kopra pokalni zmagovalci po zmagi nad Bravom

Celje, 11. maja - Nogometaši Kopra so zmagovalci pokala Pivovarne Union, potem ko so v finalu v Celju premagali Bravo s 3:1 (0:0). Za Koper sta v drugem polčasu zadela Lamin Colley dvakrat in Andrej Kotnik, za Bravo pa je bil uspešen Gregor Bajde.