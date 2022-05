Za žensko rokometno EP od danes na voljo tudi dnevne vstopnice

Ljubljana, 11. maja - Žensko rokometno evropsko prvenstvo bo prvič potekalo v treh državah, poleg Slovenije se bo dogajanje odvijalo še v Severni Makedoniji (Skopje) in Črni gori (Podgorica). Slovenska reprezentanca bo med 4. in 20. novembrom igrala v skupini C. Prvi del EP bo v Celju, drugi del in tudi vsi odločilni boji pa v ljubljanski dvorani Stožice.