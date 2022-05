Center Iris spodbuja vključevanje mladih s posebnimi potrebami

Ljubljana, 11. maja - Z dogodkom Prostor za vse je Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Iris) v sodelovanju z več organizacijami predstavil sposobnosti in izzive mladih s posebnimi potrebami. Po besedah koordinatorja Matije Šilca so z dogodkom želeli ustvariti vključujoč prostor za vse udeležence.