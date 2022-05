Ljubljana, 11. maja - Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec bodo danes, predvidoma ob 17. uri, v preddverju dvorane DS v DZ na Šubičevi 4 dali izjavo za medije o koalicijskih pogajanjih in oblikovanju nove vlade, fototermin pa bo ob 14. uri v sejni sobi 212 v DZ, so sporočili iz Gibanja Svoboda. (STA/AVDIO)