Ljubljana, 11. maja - Izjava za medije po seji sveta Splošne bolnišnice Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o poslovanju bolnišnice v prvih treh mesecih letošnjega leta ter program dela in finančni načrt za letos, bo predvidoma med 17.30 in 18. uro pred vhodom bolnišnice na Ulici padlih borcev 13a v Novi Gorici, so sporočili iz bolnišnice.