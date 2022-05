Teniški igralci pozivajo, naj Wimbledonu odvzamejo točke za ATP-lestvico

Wimbledon, 11. maja - Teniški igralci v svetu ATP so združenje poklicnih igralcev tenisa pozvali, naj odpove točke za letošnji turnir v Wimbledonu. Prejšnji mesec so se namreč vodje All England Cluba odločili, da bodo ruskim in beloruskim tekmovalcem prepovedali udeležbo na turnirju zaradi ruske agresije v Ukrajini, poroča britanski dnevnik Telegraph.