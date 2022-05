Na OZS zadovoljni s ponovno regulacijo cen pogonskih goriv

Ljubljana, 11. maja - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni s ponovno regulacijo cen pogonskih goriv, za katero se je z današnjim dnem odločila vlada. Kot so spomnili, so pred dnevi posvarili, da se bodo zaradi visokih cen goriva in ostalih energentov izdelki in storitve dražili še naprej, če vlada ne bo ukrepala.